Ferragnez, FOTO in Cappella Sistina | Bufera su Chiara Ferragni e Fedez

È esplosa la polemica sul social network Twitter dopo le foto pubblicate su Instagram dai Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez, in Cappella Sistina

I Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez, nella bufera dopo le foto postate su Instagram all’interno della Cappella Sistina. I due, a seguito di un fine settimana alle Cinque Terre, hanno fatto visita a Roma. Sono stati al Colosseo, in un ristorante per gustare dei rigatoni all’amatriciana e poi in Piazza San Pietro.

E fin qui nessun utente ha avuto nulla da eccepire. La situazione è radicalmente cambiata nel momento in cui il cantante ha pubblicato delle immagini che lo ritraggono con la sua dolce metà nei Musei Vaticani.

LEGGI ANCHE —> Belen Rodriguez: occhi lucidi e sguardo triste, ma sempre bellissima – Video