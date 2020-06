Finale Coppa Italia, Juventus – Napoli: le formazioni ufficiali

Alle 21 allo stadio Olimpico di Roma è in programma il fischio d’inizio della finale di Coppa Italia Juventus-Napoli: le formazioni del match.

Mancano pochi minuiti al fischio d’inizio della finale di Coppa Italia che si contenderanno questa sera Juventus e Napoli. In palio oltre all’onore, considerata l’accesa rivalità tra le due compagini, c’è il primo trofeo della stagione dopo uno stop di circa tre mesi per via dell’emergenza. I tecnici delle due società, che hanno dovuto preparare la gara in pochi giorni dopo le semifinali di ritorno, dovrebbero aver già preso tutte le scelte di formazione in vista del match.

Finale Coppa Italia: le probabili formazioni e dove vedere Juventus-Napoli

Ci siamo, tra poche ore Juventus e Napoli, che hanno eliminato in semifinale rispettivamente Milan ed Inter, si contenderanno la Coppa Italia nella finale in programma alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. Con pochi giorni a disposizione, Sarri e Gattuso hanno preparato la gara al meglio per cercare di provare a portare a casa il trofeo.

Per quanto riguarda i bianconeri, Sarri, che si ritrova davanti alla sua ex squadra, sembrerebbe puntare nuovamente sul 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Dybala e Douglas Costa sulle corsie laterali e Cristiano Ronaldo in mezzo. A formare la linea mediana dovrebbero essere Bentancur, Matuidi e Pjanic, nettamente favorito su Khedira e Ramsey. Pochi dubbi in retroguardia dove dovrebbero essere riconfermati De Ligt e Bonucci al centro e Alex Sandro a sinistra, sulla corsia opposta torna, invece, Cuadrado al posto di Danilo. Tra i pali Buffon che punta alla sesta Coppa in carriera eguagliando il record di Roberto Mancini

Stessa scelta di modulo anche per il Napoli che dovrebbe schierarsi a specchio rispetto ai bianconeri con il 4-3-3. A difendere la porta partenopea ci sarà Meret che prenderà il posto di Ospina, squalificato dopo il giallo rimediato contro l’Inter. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo e Mario Rui, avanti nel ballottaggio con Hysaj, e Maksimovic, Koulibaly centrali. A centrocampo torna Fabian Ruiz che dovrebbe affiancare Demme e Zielinski. Infine confermati nel tridente Insigne e Mertens, mentre Callejon potrebbe prendere il posto di Politano, autore di una prestazione sottotono nella semifinale di sabato.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

La finale di Coppa Italia verrà trasmessa in chiaro su Rai Uno con un ampio pre-partita dalle ore 20:30.

