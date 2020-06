Francesca Del Taglia, nella vita ci vuole un pò di cxxo. Tutto in mostra – FOTO

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora web influencer, Francesca Del Taglia mostra tutto il suo splendore in uno scatto estremamente piccante

La corteggiatrice più bella e affascinante di Uomini e Donne, Francesca Del Taglia si è evoluta diventando una web influencer tutta d’un pezzo.

La carriera da professionista inizia sotto le fatiche del padre, ma ancora non è venuto alla luce il ruolo principale rivestito a quei tempi dalla giovane 31enne. Ma il ritocco generale però avviene quando decide di virare in direzione della passerella in pubblico.

Una scelta che l’ha resa famosa, oltre che una donna esplosiva dal punto di vista fisico. Francesca però è una diva con la testa sulle spalle per effetto dei valori incamerati grazie alla sua umile famiglia. Infatti la fiorentina ha già consumato la cerimonia di nozze con il marito Eugenio Colombo, il Dj Man conosciuto nelle vesti di tronista nel programma di Maria De Filippi.

Francesca Del Taglio, d’incanto sulla passerella in mezzo al mare

La 31enne di origini toscane, Francesca Del Taglio ad oggi conta più di 1 milione di followers su Instagram. L’attività di web influencer le ha permesso di aiutare la famiglia, ma anche di mettere in mostra il lato migliore del suo aspetto fisico.

L’ultimo scatto di Francesca a largo dell’Isola d’Elba ha davvero superato ogni limite di libidine e ha colpito i suoi innumerevoli fan, i quali non si sono scomposti nel commentare a freddo un ritratto sulla barca in compagnia della sorella Carolina.

Francesca Del Taglio mette in risalto le sue doti da protagonista, ballerina da disco e un panorama mozzafiato, virata di spalle sulla barca di famiglia.

“Via tutto” per la web influencer, tranne il pezzo di sotto che illumina un lato B da sogno. Uno scatto piccante perchè per Francesca, nella vita, “E’ sempre importante avere un pò di cxxo”. Anche la sorella Carolina la pensa alla stessa maniera, immortalata a testa in giù.

Francesca, la ragazza curvy, però sembra avere un cxxo in più con tutta la schiena ricoperta di decori e altri soggetti tra cui un’enorme tigre, una scritta sotto il polso e un fiore di loto sull’anca sinistra.

I cuoricini del marito nei commenti sotto la foto con tanto di posa ammiccante, sono la testimonianza di una reazione a catena di apprezzamenti per la “bad mom” fiorentina.

