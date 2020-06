L’alunna non riesce a connettersi: il bellissimo gesto dell’insegnante

La corsa dalla scuola di Roma allʼabitazione della giovane alunna. Il professor Ferdinando Bonessio racconta: “Così si è chiuso lʼanno scolastico più assurdo della mia carriera“

Quest’anno sarà ricordato anche per l’eccezionalità di esecuzione con cui si sono svolti gli esami di stato per le scuole di primo e secondo grado. Gli esami di terza media sono stati organizzati a distanza in via telematica come anche tutte le lezioni con i docenti nei mesi passati e prevedeva nel concreto la discussione di un elaborato multidisciplinare.

Tra le varie difficoltà riscontrate in questi mesi di didattica forse i più ricorrenti sono stati la scarsa connessione internet e malfunzionamenti vari ai diversi devices. Questo è quello che è successo ad una una ragazzina di 14 anni, originaria dell’Ecuador e studentessa dell’Istituto Poggiali-Spizzichino della Garbatella, che non riusciva proprio a collegarsi per discutere l’elaborato finale. A salvare la situazione è stato Ferdinando Bonessio, professore di ginnastica, che è corso a casa dell’allieva e le ha consegnato il suo cellulare permettendole così di dare l’esame.

Su Facebook l’insegnante di educazione fisica ha raccontato l’episodio: “Ma dove lo trovate un altro maestro de’ zompi come me?”

La storia ci è giunta a qualche giorno di distanza proprio dalla pagina Facebook del professore. “Oggi 15 giugno dalle ore 8 alle 17 esami 3B. Gli ultimi della mia carriera, vado in pensione” – si legge nel post. “Alla fine l’alunna dell’Ecuador, ultima nel fare l’esame, non riesce a collegarsi. In commissione si prova più volte, c’è anche un’accesa discussione sulla piattaforma da utilizzare. Ma nulla, ogni tentativo si rivela vano. A questo punto chiedo ai colleghi di mantenere aperta la sessione di esame e mi offro io di andare con la mia auto a casa della ragazzina (dalla Garbatella ad Acilia case popolari) insieme alla collega Annamaria che condivide con me lo spirito di essere insegnanti”.

“Arriviamo alle 18 ad Acilia e dal bar sotto casa della ragazzina, con il mio cellulare, le facciamo svolgere l’esame di terza media del più assurdo anno scolastico della mia carriera. Era il mio ultimo esame – conclude il docente -, la mia ultima alunna della mia carriera scolastica. Ritengo di aver chiuso veramente in bellezza. Ma dove lo troverete un altro maestro de’ zompi come me?”.

