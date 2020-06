Secondo i magistrati di Braunschweig, ci sarebbero prove per credere che la piccola Maddie McCann, scomparsa nel 2007, sia morta.

Secondo i magistrati di Braunschweig, ci sarebbero prove concrete per credere che la piccola Maddie McCann, scomparsa nel 2007 in Portogallo, sia morta. Come fa sapere il Tgcom, i magistrati tedeschi che avrebbero comunicato alla famiglia la morte della piccola, avrebbero confermato nuovamente tale ipotesi. Si tratterebbe di una svolta tragica per la piccola bambina bionda di cui non si hanno notizie da ben 13 anni.

Maddie potrebbe essere bionda: la tesi della Procura tedesca

Ci sarebbero prove concreti che confermerebbero che il 43enne tedesco Christian Brueckner abbia ucciso la piccola Maddie. A riportarlo, come fa sapere il Tgcom24, è un portavoce della Procura Braunschweig che parla secondo cui “ci sono prove e fatti concreti, non semplici indicazioni”.

Sempre TgCom24, fa sapere come, nelle scorse ore, il procuratore tedesco Hans Christian Wolters avesse fatto sapere di aver comunicato ai genitori che, in tutti questi anni non si sono mai arresi continuando a cercarla, la morte della bimba.

“Abbiamo concrete evidenze che il nostro sospetto ha ucciso Madeleine. Siamo vicini al vostro dolore”, ha scritto Wolters ai genitori riferendosi al 43enne tedesco Christian Brueckner.

Il Daily Mail, però, fa sapere come Kate and Gerry McCann, genitori di Maddie, abbiano smentito di aver ricevuto la lettera dal procuratore tedesco:

“Mai ricevuto lettera da procuratori tedeschi. La notizia ampiamente diffusa secondo cui abbiamo ricevuto una lettera dalle autorità tedesche in cui si afferma che ci sono prove che Madeleine sia morta è falso”, hanno fatto sapere i genitori della bima come si legge nella dichiarazione pubblicata dal Daily Mail e riportata dal Tgcom24.

