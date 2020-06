Mara Venier ritrova il sorriso e la bellezza – Foto

Mara Venier ritrova il sorriso e la bellezza dopo la caduta che le ha provocato una frattura: ecco la foto che incanta i fans.

Mara Venier torna a sorridere e lo fa con una foto in cui è assolutamente bellissima e radiosa. Nonostante la frattura che la costringe a stare a riposto a casa, Mara non perde l’ottimismo, il sorriso e la voglia di vivere. Oltre a condurre ancora, con grandissimo successo Domenica In con cui continua a fare compagnia agli italiani, zia Mara, come è chiamata affettuosamente dai suoi fans, è sempre molto presente anche su Instagram. Nell’ultima foto condivisa, Mara non solo svela la sua voglia, ma regala ai suoi followers un meraviglioso sorriso che ha incantato tutti.

Mara Venier, il sorriso da migliaia di like: la foto che incanta tutti

Bellissima qualche anno fa e ancora bellissima oggi. Spontanea e naturale, Mara Venier è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo e con l’ultima foto, la conduttrice di Domenica In incanta tutti sfoggiando la sua bellezza totalmente naturale. Cliccate su successivo per vedere la foto.