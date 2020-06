Maria Grazia Cucinotta, senza veli davanti allo specchio – FOTO

Maria Grazia Cucinotta e uno scatto su Instagram più sensuale che mai: l’attrice siciliana semplicemente esplosiva

Soprattutto negli anni 90 e nei primi Duemila, ha fatto sognare milioni di italiani. La sua bellezza mediterranea, verace e procace era davvero un must nell’immaginario collettivo. Maria Grazia Cucinotta ancora oggi è comunque una donna dal fascino e dalla sensualità con pochi eguali nel nostro paese. Nel mese di luglio, l’attrice messinese compirà 52 anni, ma come dimostrano gli scatti sul suo profilo Instagram è davvero intramontabile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maria Grazia Cucinotta, la maglietta si sposta ma lei non si accorge, tutto in vista – FOTO

Maria Grazia Cucinotta, curve pericolose e sensuali

In un’epoca dove gli scatti condivisi sui social fanno il giro del web in pochissimo tempo, la Cucinotta si è calata nella parte alla perfezione. E ad uso e consumo dei suoi fan, spesso, regala foto in cui ci fa ricordare della sua fisicità assolutamente prorompente. L’ultimo scatto postato ha davvero qualcosa di particolare. Maria Grazia è davanti allo specchio, con una camicetta trasparente e molto scollata da cui le sue curve sono perfettamente visibili. Un dettaglio che non può sfuggire agli osservatori e ai followers e che raccoglie immediatamente like e commenti in gran quantità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maria Grazia Cucinotta, serie di immagini da urlo in abito succinto – FOTO

“Sei un sogno ad occhi aperti”, le scrive un fan appassionato. E non si può dargli torto. Passano gli anni, ma Maria Grazia Cucinotta rimane una icona assoluta di stile e fascino. A questo punto, visto che è così in forma, è lecito chiedersi che cosa potrà regalarci nei mesi estivi. Siamo assolutamente certi che non avrà alcun problema a superare la prova costume…

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter