Miriam Leone, maglietta corta e slip in “sono ai domiciliari”

Miriam Leone più sensuale che mai nei panni di Anna. La bella ed ex Miss Italia si mostra in una clip del suo ultimo lavoro

Sempre più bella e sensuale, mai volgare e scontata. Miriam Leone continua a catturare il web con la sua straordinaria femminilità e questa volta lo fa con una scena veloce ma di impatto.

Bellissima e di incredibile talento l’ex miss Italia è protagonista in questi giorni della commedia sentimentale “L’amore a domicilio” in visione su Amazon Prime a causa dell’emergenza sanitaria. L’elegante attrice ha condiviso sulle sue Instagram Stories una breve clip del suo ultimo lavoro.

Pochi secondi sono bastati a far andare su di giri il web in questa scena in cui lei indossa solo una maglietta corta che le scende sui fianchi e copre a mala pena il fondoschiena. Gli slip si intravedono anche se a prima vista fanno immaginare che non ci sia davvero nulla sotta quella magliettina scura mentre lei si avvicina alla porta per far uscire l’uomo che è in casa e suonano alla porta. È il controllo della polizia per la clip “sono ai domiciliari”.

Brevissimo il video che in poco tempo ha collezionato una valanga di apprezzamenti ed è diventato virale. Un modo intrigante e non banale per spingere a guardare il suo ultimo lavoro.