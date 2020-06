Alle prime luci dell’alba di oggi, una ragazza di 20 anni è stata trasportata d’urgenza in ospedale a Peschiera del Garda dopo essersi tuffata nelle acque del lago rischiando di annegare.

Una ragazza 20enne è ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. La giovane barista sarebbe stata ritrovata esanime da un ispettore della Polaria che dopo averla portata in spiaggia ha provato a rianimarla insieme ai carabinieri, nel frattempo giunti sul posto. Intervenuti anche i soccorsi del 118 che hanno trasportato la 20enne in ospedale, dopo che il suo cuore è ripartito grazie alle procedure di respirazione cardiopolmonare.

Sono ore di apprensione quelle che si stanno vivendo a Peschiera del Garda, comune in provincia di Verona, dove una ragazza 20enne si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La giovane, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe tuffata nel lago di Garda e non è più riemersa. A trarla in salvo, come riporta Il Messaggero, è stato un ispettore della Polaria di Villafranca di Verona, libero dal servizio, che ha allertato i soccorsi. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri di Peschiera. I militari dell’Arma, insieme ad un amico della ragazza e l’agente di polizia hanno individuato la 20enne sotto un pontile. Portata a riva, i militari dell’Arma hanno provato a rianimare la giovane, che era in arresto cardiaco, attraverso le procedure di respirazione cardiopolmonare.

All’arrivo dei soccorsi, i tentativi di rianimazione sono proseguiti per circa altri 20 minuti sin quando il cuore della giovane ha ricominciato a battere, a quel punto è stata trasportata presso l’ospedale Pederzoli, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni ed in pericolo di vita.

Dalle indagini dei carabinieri, come riporta la redazione de Il Messaggero, sarebbe emerso che la barista, dopo una serata con gli amici, durante la quale probabilmente avrebbe abusato di sostanze alcoliche, avrebbe deciso di tuffarsi in acqua. Nel tuffo, però, avrebbe battuto la testa e sarebbe finita sott’acqua per diversi minuti.

