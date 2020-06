Un uomo di 57 anni è morto nel pomeriggio di ieri a Roma dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione, sita al quarto piano di un palazzo nel quartiere Montagnola.

Dramma nel pomeriggio di ieri nel quartiere Montagnola di Roma, dove un uomo è precipitato dalla finestra della sua abitazione, sita in via Francesco Acri. Il corpo senza vita della vittima, un 57enne, è stato visto da un passante che ha immediatamente lanciato l’allarme contattando i soccorsi. Sul posto è arrivato immediatamente lo staff medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo ritrovato riverso sull’asfalto dopo un volo di diversi metri. Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Roma, precipita dal quarto piano: 57enne muore dopo un volo di diversi metri

Un uomo italiano di 57 anni ha perso la vita precipitando dalla finestra della propria abitazione. È accaduto in via Francesco Acri nel quartiere Montagnola della Capitale pomeriggio di ieri, martedì 16 giugno. Secondo quanto riportato dalla redazione di Roma Today, il 57enne sarebbe precipitato dal quarto piano e, dopo un volo di diversi metri, sarebbe piombato sull’asfalto. Ad accorgersi del corpo senza vita dell’uomo riverso a terra è stato un passante che stava percorrendo a piedi la strada ed ha subito lanciato l’allarme.

In pochi minuti sul luogo della tragedia sono arrivati gli operatori sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza, ma purtroppo per il 57enne non c’è stato più nulla fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Intervenuti per gli accertamenti di rito, i carabinieri della Compagnia Roma Eur che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Non è chiaro se si sia trattato di un terribile incidente o di un gesto volontario da parte dell’uomo.

Sconvolta la comunità di Montagnola, dove la vittima era residente. La salma è stata affidata ai familiari colpiti dalla terribile tragedia.