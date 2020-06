Rossella Fiamingo, sogno azzurro in costume – FOTO

Rossella Fiamingo, punta di diamante della nazionale di spada femminile e amica inseparabile di Diletta Leotta, infiamma Instagram

Il ritorno alla vita di tutti i giorni, nonostante le accortezze necessarie per evitare che i contagi da coronavirus possano tornare a salire, è stato accolto con gioia da tutti. Anche da Rossella Fiamingo, tornata a respirare le strade e l’atmosfera della sua Sicilia. L’atleta della Nazionale femminile di scherma vivrà un’estate diversa da quella che aveva immaginato. Nella sua agenda, ad inizio 2020, c’era la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. La rassegna a cinque cerchi è stata tuttavia rinviata di dodici mesi. A quell’appuntamento, Rossella e le sue compagne si presenteranno più agguerrite che mai. Bisogna compiere la missione che non è riuscita a Rio nel 2016. Rossella si arrese, nel torneo individuale di spada, soltanto in finale, conquistando comunque una preziosissima medaglia d’argento. Nella rassegna a squadre l’Italia non si era invece qualificata, cosa che invece è riuscita in vista dell’Olimpiade giapponese. Grandi speranze per dare un contributo al medagliere azzurro.

