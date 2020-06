Da lunedì 22 giugno 2020 nella regione Campania non sarà più obbligatorio l’utilizzo della mascherina per i luoghi all’aperto. De Luca avverte: “Non deve essere interpretato come un segnalo di rilassamento”

Dal 22 giugno 2020, in Campania, non sarà più obbligatorio l’uso della mascherina per le uscite all’aperto ma soltanto nei luoghi chiusi come locali, bar, ristoranti eccetera. Il provvedimento diventerà effettivo nei prossimi giorni con una nuova Ordinanza della Regione Campania. A margine della visita al deposito Eav di Ponticelli a Napoli, il Presidente e governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha ribadito quanto già detto nel corso dell’ultima videoconferenza di venerdì: “L’uso non più obbligatorio della mascherina non va interpretato come un segnale di rilassamento da parte delle istituzioni e di ogni singolo cittadino”.

LEGGI ANCHE -> Maturità 2020, ragazzo positivo al Covid19 a Napoli: esame a rischio

Vincenzo De Luca allude a un uso ‘consigliato’ della mascherina anche al di fuori dei locali al chiuso

Visto che l’obbligo di mascherina nei locali al chiuso rimarrà per un altro po’ di tempo, sembra chiara quindi, l’allusione del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a un utilizzo ‘consigliato’ della mascherina anche al di fuori dei locali al chiuso. In Campania, come in molte altre regioni italiane, i contagi registrati da giorni, sono pari a zero, fortunatamente. Resta la Lombardia soprattutto a preoccupare, visto che ieri il bollettino della regione lombarda segnalava altri 242 nuovi contagi, che rispetto allo zero delle altre regioni italiane è un dato molto grave e appunto preoccupante. L’allerta è dunque massima in Lombardia e, nel resto d’Italia, bisogna che si resti con gli occhi bene aperti.

LEGGI ANCHE -> Coronavirus, contagiati identificabili dalla voce. Studio italo-israeliano

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

E, come sottolinea il governatore della Regione Campania, l’uso non più obbligatorio della mascherina non deve essere un segnale di rilassamento.