Benedetta Fatto in casa, la crostata di marmellata – Video

La bravissima Benedetta Rossi di ‘Fatto in Casa da Benedetta’ propone la sua personale ricetta di uno dei dolci intramontabili della nostra tradizione: la crostata. Come si prepara.

È una star del web ormai e sa sempre come attrarre i suoi fan. È Benedetta Rossi, la 48enne marchigiana originaria di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, che in poco tempo ha costruito intorno a sé un mondo variegato e colorato.

Lei si distingue da tutte le altre perché fa e anche bene. Le sue mani fatate in cucina sfornano piatti sempre buoni, belli da vedere ma soprattutto facili da preparare. Tutte le ricette proposte da Benedetta parlano di genuinità e tradizione, quella che lei ha vissuto da sempre, in campagna, e grazie alla sua nonna.

Oggi è un’autorevole food blogger Benedetta che non si è montata la testa ma è rimasta sempre umile e gentile. Attualmente in Italia è la seconda influencer più seguita, subito dopo Chiara Ferragni. Un bel traguardo che si è saputo ritagliare e conquistare a piccoli passi quando nel 2009 ha iniziato con le sue prime apparizioni e ricette.

Ma vediamo ora gli ingredienti per preparare la crostata e il procedimento.