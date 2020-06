Busta paga di giugno e luglio. Le novità su i bonus

Tutte le novità riguardo ai bonus taglio del cuneo fiscale e 100 euro. Cosa cambierà per la busta paga di giugno e luglio. Cosa prevede il decreto

Sono in arrivo importanti novità per la busta paga di giugno e luglio 2020. Essa sarà sicuramente più ricca grazie a due bonus, quello di 100 euro e il taglio del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti così come previsto dalla Legge di bilancio 2020 e dal decreto 3/2020. Il taglio partirà ufficialmente il 1 luglio.

Busta paga e bonus, le novità

Dal 1 luglio per i lavoratori dipendenti ci saranno grandi novità. La busta paga sarà più ricca grazie al bonus del taglio del cuneo fiscale e dei 100 euro. Ma di cosa si tratta esattamente? Il vecchio bonus Renzi non ci sarà più perché diventerà il bonus Irpef in busta paga da 100 euro per chi ha un determinato reddito. 100 euro netti mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Per la platea di lavoratori con redditi tra 26.601 e 28mila, che finora non ha usufruito del denaro, da luglio avrà questo beneficio. Per quanto riguarda i redditi superiori ai 28mila euro fino ad arrivare ai 40mila, il bonus derivante dal taglio al cuneo fiscale non verrà accreditato in busta paga ma sarà riconosciuto sotto forma di detrazione fiscale. Il bonus decresce al crescere del reddito, fino ad arrivare ad azzerarsi per redditi lordi annui pari a 40.000. L’importo del bonus cuneo fiscale dipende dai giorni di lavoro ed è riconosciuto dal datore di lavoro sulla base del reddito annuale.

Per quanto riguarda il bonus 100 euro, previsto dal decreto Cura Italia, esso spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, ai lavoratori che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo e coloro che hanno un reddito inferiore ai 40mila euro.