Diletta Leotta , nella istories la foto più bella di sempre – Foto

Diletta Leotta dopo un periodo di difficoltà si mostra solare ed energica. La bellezza, oltre che il talento, non le manca

Una bellezza fuor dagli schemi. Diletta Leotta è una delle conduttrici televisive e radiofoniche più seguite in Italia. E’ bella ed ha talento e questo basta. Per lei il 2020 è iniziato con il botto: ha condotto insieme al grande Amadeus una delle puntate della settantesima edizione di Sanremo. L’abbiamo vista in abiti davvero strepitosi, dl giallo al rosso al bianco per la finale. Un vera dea.

Diletta Leotta dà il buongiorno ai suoi fan