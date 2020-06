Diletta Leotta, minigonna scosciata e tacco a spillo, che spettacolo – FOTO

Diletta Leotta continua ad infiammare il web con i suoi fantastici scatti: l’ultima foto della conduttrice è da cardiopalma.

Diletta Leotta è sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Dopo un inizio di carriera in emittenti siciliane e poi su Mediaset, la 28enne ha raggiunto la notorietà quando è passata su Sky. Da ottobre 2018, infine, è diventata il volto di Dazn. La bella catanese ha una folta schiera di seguaci e di fan: basti pensare che il suo account Instagram vanta ben 6,7 milioni di follower. Diletta infiamma spesso il mondo del web pubblicando scatti bollenti e piccanti mettendo la sua straordinaria bellezza e le sue ‘curve’ in primissimo piano. Qualche ora fa la siciliana ha condiviso una foto fantastica.

La foto in minigonna di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha condiviso uno scatto mettendo in mostra tutta la sua bellezza. La foto ha conquistato in pochissimo più di 52mila likes. Per guardare l’immagine clicca su successivo.