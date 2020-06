Elettra Lamborghini negli studi Rai si presenta in abiti bollenti – FOTO

Direttamente dagli studi Rai Fabrizio Frizzi, Elettra Lamborghini ha condiviso uno scatto su Instagram in cui è abbigliata con un vestitino molto aderente

La cantante 26enne Elettra Lamborghini è negli studi Rai Fabrizio Frizzi per partecipare a un programma televisivo. In un attimo di relax la nipote di Ferruccio Lamborghini, l’imprenditore e fondatore della nota casa automobilistica di lusso, si è fatta scattare una foto in cui è vestita con un abitino molto attillato color carne che mette in mostra il suo lato B e un bel décolleté generoso.

Elettra Lamborghini scherza con i suoi follower

Visualizza questo post su Instagram Quella della Lola… 🍼🍼🍼🥛😂 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 16 Giu 2020 alle ore 9:22 PDT

La giovane cantante del Festival di Sanremo 2020 di ‘Musica (e il resto scompare)’ ha scherzato con i suoi follower e fan su Instgram scrivendo come didascalia alla sua foto: “Si ok ma tu li sai fare i tortellini ?! 🧐🤓🍕🍕🍕( cercavo l emoji col tortellino e con mio grandissimo dispiacere non l ho trovatoh… ragazzy ribelliamociii) 😂”. È sempre molto simpatica e divertente oltre che bellissima e sensuale la Lamborghini.

Elettra è ricordata dai fan anche per il piccolo incidente mentre stava esibendosi cantando ‘Musica (e il resto scompare)’: mentre eseguiva il brano, coinvolgendo anche il direttore d’orchestra, le si è aperta la scollatura e si è intravisto il seno.