Una dottoressa di 44 anni è morta nella serata di martedì a Piazza Armerina (Enna) dopo essere stata travolta da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bici.

Tragico incidente a Piazza Armerina, comune in provincia di Enna, dove una dottoressa di 44 anni è morta nella serata di martedì 16 giugno. La donna, secondo una prima ricostruzione, stava viaggiando sulla sua bici, quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata travolta da un’auto. Il conducente del veicolo si è subito fermato ed ha contattato i soccorsi, i quali precipitatisi sul posto, non hanno potuto far nulla per la 44enne, deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. Intervenuti anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Enna, travolta in bici durante una passeggiata: muore dottoressa di 44 anni

Lutto a Piazza Armerina, in provincia di Enna, che piange la scomparsa del medico di famiglia Laura La Malfa di 44 anni, deceduta nella serata di martedì 16 giugno in tragico incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, la 44enne si trovava in bici in contrada Fratulla, quando improvvisamente è stata investiva da un’auto, una Fiat Punto. L’uomo alla guida si è subito fermato a soccorrere la dottoressa, insieme ad una familiare della vittima, che stava facendo una passeggiata anch’essa in bici con la donna.

Lanciato l’allarme, in pochi minuti, sul luogo della tragedia è arrivato lo staff medico del 118 che ha preso in cura la donna e l’ha trasportata presso l’ospedale Chiello di Piazza Armerina. Qui i medici hanno provato in tutti i modi a salvare la vita della collega, che purtroppo è deceduta poco dopo l’arrivo nel nosocomio siciliano.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri di Piazza Armerina per effettuare i rilievi ed accertare la dinamica dell’incidente mortale.

La tragica scomparsa della nostra concittadina dott.ssa Laura La Malfa ci lascia tutti sgomenti. Il lutto ha colpito da… Gepostet von Nino Cammarata Sindaco am Mittwoch, 17. Juni 2020

Diffusasi la notizia dell’incidente, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio, tra cui anche quello del sindaco del comune nell’ennese, Nino Cammarata. “La tragica scomparsa della nostra concittadina dott.ssa Laura La Malfa – ha scritto il primo cittadino sul proprio profilo Facebook- ci lascia tutti sgomenti. Il lutto ha colpito da vicino questa amministrazione comunale, nella persona del vice-Sindaco dott.ssa Flavia Vagone alla quale ci stringiamo nel dolore. Con animo mesto desidero porgere alla famiglia, a nome mio e di tutta la cittadinanza, le più sentite e sincere condoglianze“.