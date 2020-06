L’Eredità, qual è lo stipendio del conduttore Flavio Insinna

Molti si domandano quale sia lo stipendio che spetta a Flavio Insinna, noto conduttore del programma televisivo l’Eredità. Scopriamolo insieme

Flavio Insinna è uno dei conduttori televisivi più amati dal pubblico italiano. Da qualche anno è impegnato a presentare l’Eredità, il programma di intrattenimento di cui ha preso le redini dopo la morte del suo collega Fabrizio Frizzi. “Io ero paralizzato da mille pensieri, mi è passato il mondo nella testa. Per primo, un senso di inadeguatezza. Poi il mio pensiero è corso là: puoi mai pensare che quel gioco si chiama L’eredità e tu lo prendi da un amico fantastico che non lo lascia per andare a fare Sanremo ma perché non c’è più? – ha raccontato in un’intervista su Tv sorrisi e canzoni – Ho parlato tanto con Carlo, con gli autori, con la produzione, con i direttori… Tutti mi hanno tranquillizzato, era un ‘sì’ collettivo e condiviso, ma era una situazione complicatissima, anche perché io a Fabrizio ci penso ogni giorno”.

L’Eredità di Flavio Insinna, il suo stipendio