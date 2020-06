FaceApp, tornano di moda i filtri di modifica volto. La privacy? No problem

FaceApp, torna di moda l’applicazione di modifica volto più amata del mondo. Cambiano però i parametri della privacy per rassicurare gli utenti

Aggiornata, migliorata e di conseguenza super scaricata. Torna ad invadere i nostri device l’applicazione di modifica del volto Faceapp.

Non è una novità in termini di idea. Ti scatti un selfie e l’app fa tutto da sola. T’invecchia, ti ringiovanisce, ti sistema il trucco, ti dona una nuova acconciatura, ti sistema la barba, ti regala accessori come un paio di occhiali. Riesce perfino a farti vedere come appariresti se fossi nato di un sesso diverso.

E’ divertente, simpatica, un modo per condividere con gli amici immagini da commentare. I nostri social al momento sono invasi proprio da scatti di milioni di persone in tutto il mondo che la stanno usando. Vip compresi. E’ Faceapp mania.

LEGGI ANCHE –> Precipita dal quarto piano e muore dopo un volo di diversi metri: dramma in pieno giorno

FaceApp, addio problemi di privacy

Dove nasce la polemica? Nelle versioni passate si è tanto discusso di privacy. Le proteste sollevate negli anni scorsi riguardavano soprattutto l’utilizzo delle foto, non sapendo che fine avrebbero fatto le immagini degli utenti curiosi di vedere il proprio volto modificato.

A quanto pare le regole dell’azienda produttrice sono cambiate. Stiamo parlando della Wireless Lab. E’ una società sita a San Pietroburgo. E’ stata fondata da Yaroslav Goncharov, conosciuto per essere unex dirigente di Yandex, il principale motore di ricerca in Russia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Adesso viene scritto a chiere lettere nella policy relativa alla privacy che i dati dell’utente non verranno trasferiti in Russia, nè dati a terze parti. Inoltre le immagini verranno cancellate entro 48 ore dal cloud. Ernesto Belisario, esperto in Diritto delle nuove tecnologie, dice inoltre che “una sezione dell’informativa è dedicata agli utenti europei che avranno la possibilità di richiedere la cancellazione dei dati (e delle foto) dal cloud anche prima delle 48 ore”.

Leggi anche >>> Saldi Estate 2020: slittamento e data unica per tutte le regioni d’Italia