Lady Diana, sarà Kristen Stewart ad interpretarla in un nuovo film

Lady Diana non smette di far sognare e appassionare tutti quelli che l’hanno ammirata ed acclamata. Nuovo film biopic in arrivo sulla sua vita

Chissà come la prenderanno i sudditi inglesi ancora legatissimi al ricordo mai sfievolito della principessa del popolo. E’ notizia recentissima infatti che sarà l’attrice americana Kristen Stewart ad interpretarla in un nuovo film di prossima produzione.

La ragazza è divenuta celebre al grande pubblico per aver vestito i panni di Bella nella saga di Twilight. Sarà Lady Diana in una pellicola riguardante la fine del matrimonio con il Principe Carlo, secondo quanto trapelato.

L’opera s’intitolerà Spencer. Il film è ambientato nei primi anni ’90. Lo sceneggiatore sarà il talentuoso Steven Knight, già creatore di Peaky Blinders, almeno questo dicono i siti di Hollywood. Il regista è Pablo Larrain. Ha dichiarato che la Stewart è “una delle più grandi attrici in circolazione dei nostri giorni.” Non è un neofita dei biopic, ha già diretto Neruda e Jackie ( incentrato sulla first lady americana Jacqueline Kennedy ).

Lady Diana, di cosa parlerà il film Spencer

Il film sarà ambientato a Sandringham e mostrerà Diana mentre si rende conto della deriva del suo matrimonio. “Abbiamo deciso di entrare in una storia sull’identità e su come una donna decide, in qualche modo, di non essere la regina”, ha detto Larrain. “È una donna che decide e realizza di voler essere la persona che era prima di incontrare Carlo.”

Lady Diana Spencer sposò il Principe Carlo nel 1981. Si separarono nel 1992 e divorziarono nel 1996. Morì in un incidente d’auto a Parigi l’anno successivo.

Kristen Stewart, oltre per il ruolo di Bella Swan nel franchise di successo di Twilight, è celebre per il remake di Charlie’s Angels dell’anno scorso e Biancaneve e il cacciatore del 2014.

La Principessa del Galles è stata già interpretata più sullo schermo: Naomi Watts, per esempio, ha rivestito i suoi panni nel 2013.

La principessa avrà il volto di Emma Corrin nella quarta stagione del dramma reale di Netflix The Crown, storia della vita della regina Elisabetta.

