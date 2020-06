Martina Stella , scoppiano l’estate e le sue curve , bellezza – FOTO

Martina Stella, regina d’estate, regala scatti mozzafiato in bikini ai suoi fan su Instagram e c’invita a godere della bella stagione

Una Stella illumina l’inizio di quest’estate. No, non si trova nel firmamento. La possiamo ammirare più da vicino. Stiamo parlando dell’attrice toscana Martina Stella. Splendente e radiosa, si mostra su Instagram in pose da capogiro.

Da ragazzina acerba apparsa ne L’Ultimo Bacio di Gabriele Muccino che la lanciò nel 2001 a soli 16 anni, la troviamo adesso professionista affermata e mamma sprint.

L’abbiamo potuta rivedere da poco nelle repliche de L’Allieva, serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola che la vede nei panni dell’antagonista. Attendiamo di poter ammirare la sua bravura presto poichè si divide poliedricamente tra film, fiction e teatro. Il Coronavirus ha sancito uno stop grave per i lavoratori nel campo dello spettacolo. Martina però non si lascia abbattere, non abbandona il suo pubblico ma lo rende partecipe della sua vita e carriera attraverso i social di cui fa larghissimo uso.

Lei stessa si mostra nell’inedita veste di mamma premurosa regalandoci uno squarcio della sua vita privata alle prese con la piccola Ginevra, la bimba avuta con Gabriele Gregorini nel 2012.

Martina Stella , regina dell’estate in un meraviglioso bikini