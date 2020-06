Maturità 2020, ragazzo positivo al Covid19 a Napoli: esame a rischio

Maturità 2020. Uno studente è risultato positivo dopo una festa di 18 anni. Si teme per lo svolgimento regolare dell’esame presso il suo liceo

L’esame di maturità è una pietra miliare nella vita di tutti. Passeranno anni, nella vita affronterai altre prove, forse anche più difficili, ma quel giorno rimarrà impresso nella tua memoria per sempre.

Segna l’inizio della vita adulta. Lasci i banchi di scuola, i compagni, i professori che ti hanno seguito per anni, lasci un po’ del ragazzino che eri, che dev’essere seguito, per diventare una persona coscienziosa che deve gestirsi e regolarsi da sola. Questo accade solitamente alla fine di un anno scolastico “normale”. Ma Cosa ricorderanno i maturandi 2020?

L’ansia, la paura, il non sapere fino all’ultimo come svolgere il proprio esame, la didattica a distanza, connessioni che saltano, lezioni in pigiama. Per non parlare poi della tristezza di non poter salutare i compagni di classe, molti dei quali probabilmente non si vedranno più, ognuno prenderà vie diverse.

L’ultimo anno di scuola superiore significa anche partecipare alle feste dei 18 anni. Tutte saltate, alcune forse rinviate, per la maggior parte annullate.

Maturità 2020, studente positivo al Covid19 dopo una festa

Un ragazzo ha tenuto comunque a celebrare questo importante compleanno intorno al 6 giugno. Faceva parte del Liceo Scientifico Labriola di Napoli. Festa tranquilla, poche persone, tutti attenti alla distanza di sicurezza. Qualche giorno dopo uno degli invitati non sta bene, ha tosse e febbre. Poi il test per il Covid19, positivo. Fortunatamente tutti gli altri compagni non hanno preso il virus e stanno sostenendo gli esami di maturità regolarmente. Il contagiato, descritto come un ragazzo serio, ottimo studente, introdotto negli organi collegiali, tiene comunque a fare l’esame di presenza. Non è stato necessario fare alcuna attività ispettiva al Labriola.

E gli altri studenti come stanno affrontando questo momento? Abbastanza bene, nonostante tutto. Indossano ben bene la mascherina con su scritto “Maturità 2020” per affrontare la loro prova orale. Documento di riconoscimento, un solo accompagnatore al proprio fianco. I banchi distanziati di due metri, anche i professori sono tutti con la mascherina. Si può avere un tablet di supporto vicino e bottiglietta d’acqua.

In bocca al lupo a tutti i ragazzi che stanno attraversando questo momento che rimarrà storico nelle vite di tutti.

