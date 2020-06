Dopo il successo in Coppa Italia, a Napoli si sono registrati diversi episodi criminosi, tra cui il ferimento di un uomo raggiunto da un colpo di pistola.

Il Napoli, battendo ai rigori la Juventus, ha conquistato la sua sesta Coppa Italia della storia. Un successo che ha mandato in visibilio i tifosi, considerata anche l’accesissima rivalità che scorre tra le due squadre. La gioia per il primo trofeo dopo sei anni senza titoli nel capoluogo campano ha lasciato spazio alla follia ed episodi di criminalità. Stando a quanto riportato dalla redazione di Fanpage, durante la scorsa notte a Napoli, nel corso dei festeggiamenti, in molti casi violando le misure anti-covid, si sarebbero consumati diversi scippi e rapine. Un uomo sarebbe stato anche raggiunto alla gamba da un colpo d’arma da fuoco esploso in una via adiacente alla Stazione Centrale.

Notte di follia a Napoli dopo la vittoria contro la Juventus che ha regalato agli uomini di Gattuso la Coppa Italia. Al termine della finale, nel capoluogo campano sono scattati i festeggiamenti con migliaia di tifosi riversatisi in strada in barba alle misure anti-Covid. Purtroppo alla violazione di quest’ultime norme si sono aggiunti anche fatti altamente criminosi. Come riporta Fanpage, durante la notte si sarebbero registrati scippi e rapine ed il ferimento di un uomo raggiunto da un proiettile vagante.

Stando ad una prima ricostruzione, riportata da Fanpage, l’uomo si trovava in via Carbonara, nei pressi della Stazione Centrale del capoluogo campano, quando improvvisamente è stato colpito da un proiettile alla gamba. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini. I medici del nosocomio napoletano avrebbero riscontrato una ferita d’arma da fuoco guaribile in 30 giorni. Sulla dinamica dell’episodio dovranno fare chiarezza le forze dell’ordine.

In mattinata sui social network, riferisce Fanpage, è divenuto virale un video in cui si vedono due uomini fermare uno scooter e rapinare il conducente del mezzo dopo avergli puntato un’arma. Non è chiaro, nonostante si sentano nel video clacson e trombette riconducibili ad un carosello in strada, se il video sia stato girato ieri sera al termine del match o se faccia riferimento ad un episodio precedente.