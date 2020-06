Olbia, domato incendio su traghetto Grimaldi in arrivo da Livorno

Incendio a bordo del traghetto “Bonaria” della Grimaldi lines in arrivo a Olbia da Livorno

Paura sul traghetto Grimaldi in arrivo al porto di Olbia da Livorno a causa di un incendio divampato in serata sulla nave. Secondo quanto confermato dalla Capitaneria di porto, le fiamme – ora domate – sono partite dal semirimorchio di un camion parcheggiato nel garage della nave. Il traghetto passeggeri “Bonaria“, della Grimaldi lines aveva a bordo un centinaio di passeggeri e secondo i primi riscontri al momento non risultano feriti o intossicati.

I vigili del fuoco e militari della Guardia costiera sono saliti a bordo e spento l’incendio. Il traghetto è stato trainato e ormeggiato in porto, scortato dalle motovedette della Guardia costiera di Olbia, che hanno creato un cordone di sicurezza attorno alla nave.

Sono intervenuti i pompieri che hanno messo in sicurezza l’imbarcazione e accertato che nessuna delle persone a bordo fosse rimasta coinvolta nell’incendio. Solo successivamente è giunto il rimorchiatore Mascalzone Scatenato della Mobyc che ha trainato il traghetto fin in porto, scortato dalle motovedette della guardia costiera che hanno creato un cordone di sicurezza attorno alla nave. L’attracco è avvenuto senza problemi attorno alle 20.30.

La compagnia Grimaldi aveva avuto un altro grave incendio un anno fa esatto quando tra il 14 ed il 15 maggio 2019 un rogo aveva semidistrutto a poche miglia da Palma di Maiorca il cargo della Grimaldi “Grande Europa”, con a bordo 1687 automezzi tra vetture, furgoni, camion e ruspe. L’indagine è ancora in corso.

