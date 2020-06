Finalmente Silvia Provvedi ha partorito. Su Instagram arriva lo scatto che certifica la bellissima notizia. Per la cantante inizia un nuovo percorso di vita.

Finalmente Silvia Provvedi è mamma. La giovane cantante modenese scrive il seguente messaggio su Instagram. “Il giorno più bello della nostra vita. Benvenuta amore! 18/6/2020 ❤️”.

LEGGI ANCHE –> Cecilia Rodriguez | crema spalmata sulla schiena | “Erotismo” FOTO

Così la cantante del duo ‘Le Donatella’ dà il benvenuto alla figlia Nicole. La piccina è nata nelle scorse ore e Silvia ha scelto il profilo Instagram del duo pop che lei stessa va a comporre assieme alla sorella gemella Giulia per dare questa notizia. Il papà della bimba è Giorgio De Stefano, imprenditore figlio di un boss della ‘ndrangheta ucciso in un regolamento di conti negli anni ’80, in base a quello che si dice.

LEGGI ANCHE –> Miriam Leone | occhi inconfondibili anche con la mascherina | FOTO

Silvia Provvedi, il tenero scatto da neomamma

Lui non ha nulla a che vedere con tutto questo e da tempo ha avviato una rispettabilissima attività nel campo della ristorazione. Si fa chiamare ‘Malefix’ sui social e fa coppia fissa con Silvia Provvedi da qualche anno. Il papà di Nicole è ovviamente felicissimo. Ed ora tutti i fand de Le Donatella vogliono che anche Giulia diventi mamma. L’altra Provvedi fa coppia fissa con Pierluigi Gollini, portiere titolare dell’Atalanta della quale è uno dei punti di forza. Il 25enne originario di Bologna è anche nel giro della Nazionale guidata da Roberto Mancini.

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta, nella istories la foto più bella di sempre – Foto

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.