Valentina Vignali ironizza sul suo profilo Instagram: “Jessica Rabbit dei povery”. La modella ha ormai conquistato tutto il web

Valentina Vignali non la ferma più nessuno. Si è affermata sui social dopo aver partecipato al Grande Fratello. Inoltre in passato ha condotto un programma sul basket su La7 e nel 2013 ha posato per la rivista Playboy. Attualmente il suo profilo Instagram è seguito da 2,3 milioni di follower che ogni giorno commentano foto e video dell’influencer.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Caterina Balivo, bella e sul mare: la camicia però si sbottona – FOTO

Valentina Vignali come Jessica Rabbit

Il suo hobby preferito è il basket che coltiva ancora oggi, infatti la ragazza è una cestista. Nel 2011 ha presentato il campionato di Legadue a Bologna e nel 2012 ha fatto da madrina al Final Four di Coppa Italia di pallacanestro femminile 2012 e a presenziare all’All Star Game giocati a Bologna. Sul suo profilo Instagram si diverte e ironizza: “Jessica Rabbit dei povery”, l’influencer ha pubblicato un ultimo post con un vestito rosso attraverso si intravede il suo decolleté. Il web impazzisce.

Visualizza questo post su Instagram Jessica Rabbit dei povery 🐰💋 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 17 Giu 2020 alle ore 4:41 PDT

“Sei sempre più bella tesoro”, “meravigliosa”, “Sei bellissima in rosso” commentano i suoi fan. In un’ora la foto ha conquistato 17 mila like, un record.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Kasia Smuntiak, ballo sensuale con Paolo Sorrentino, bellissima – Video

Una bellezza davvero unica. Il suo sguardo è sensuale e il suo fisico lascia tutti senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Sabato 🦄 🍬 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 13 Giu 2020 alle ore 7:25 PDT

La ragazza, appena terminato il lockdown, è volata in Puglia sia per lavoro che per rilassarsi.