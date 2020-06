Ylenia Carrisi, Al Bano sbotta: “Basta con queste squallide speculazioni”

Intervistato ai microfoni di ‘Adnkronos’, Al Bano si scaglia contro chi che continua a lanciare presunte notizie sulla scomparsa di sua figlia Ylenia Carrisi

Al Bano torna sulle frequenti indiscrezioni sulla sorte di sua figlia Ylenia Carrisi. La giovane scomparve in circostanze misteriose nel gennaio 1994. Ebbene, nonostante siano passati più di 26 anni, le voci sul suo destino non accennano a placarsi. Una situazione a cui il famoso cantante di Cellino San Marco vuole porre fine.

L’uomo lo dice a chiare lettere nel corso di un’intervista ai microfoni di ‘Adnkronos‘. “Basta con queste squallide speculazioni su mia figlia Ylenia, la devono smettere. Ci marciano solo per fare del maledetto denaro“. Allo stesso tempo l’artista pugliese si appella al “diritto all’oblio, una legge che è operativa in tutta Europa e in buona parte del mondo“.

