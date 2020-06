Alessia Marcuzzi: “bellezza infinita” una Dea in giro per Roma – Foto

Alessia Marcuzzi su Instagram in versione casual-chic per una serata di relax nella sua bella città. La showgirl in uno scatto inedito e di classe

Visualizza questo post su Instagram Roma….bellezza infinita❤️ #roma @ezia.mod @missgio23 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 18 Giu 2020 alle ore 4:49 PDT

“Una bellezza infinita” per Alessia Marcuzzi e Roma. La bella conduttrice Mediaset concede ai suoi fan uno scatto nella Capitale, la sua città. Anche lei dopo i mesi di lockdown sta tornando decisamente alla normalità e nella sua ultima foto si concede una passeggiata sul lungotevere. Una serata di giugno, di quelle belle come non mai, che dopo un periodo così buio che abbiamo vissuto ti scalda l’anima.

Lei come sempre è bellissima, proprio come la sua amata città, Roma. La presentatrice a 47 anni, mantiene un corpo statuario, con le sue gambe lunghissime e magrissime e un’attitudine assolutamente giovanile. Il suo è un fascino magnetico che cattura, ogni volta, i suoi tantissimi followers.

Sì perché Alessia oltre che essere seguitissima sul piccolo schermo è amatissima anche suoi social. Sul suo profilo Instagram ufficiale conta 4 milioni e mezzo di followers. In una mise molto fine ed elegante, di profilo, la moglie di Paolo Calabresi Marconi è irresistibile. I suoi lunghi capelli biondi sono legati in uno chignon non troppo perfetto che lascia cadere qualche ciuffo qua e la sul volto, giacca lunga nera, borsetta bianca e labbra rossissime. Una vera dea che si aggira tra le strade di Roma.

Ed una serata di relax e spensieratezza insieme all’amica diventa un omaggio alla Città Eterna e un book di like. Lei scrive “Roma….bellezza infinita❤️#roma” e tutti la seguono a raffica.