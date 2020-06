Alex Zanardi, il video da Instagram che riporta ad oggi

Alex Zanardi è in gravissime condizioni in seguito al grave incidente di questo pomeriggio. Qualche settimana fa l’ex pilota pubblicò un post emozionante su Instagram.

Alex Zanardi, questo pomeriggio, è stato protagonista di un tragico incidente. L’ex pilota di Formula 1, durante una delle tappe della staffetta ‘Obiettivo tricolore’ con altri atleti paralimpici, ha perso il controllo ed è finito nell’altra corsia proprio mentre arrivava un autotreno. L’incidente è accaduto lungo la statale 146 nei pressi di Siena. Zanardi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è stato poi trasferito in terapia intensiva. Stando agli ultimi bollettini medici comunicati dall’ospedale Le Scotte di Siena, le sue condizioni sono molto gravi. Tantissimi utenti e tantissimi sportivi stanno scrivendo sui social network messaggi di sostegno per il campione. Tutti confidano nella forza di Zanardi: il 53enne ha sempre reagito alle avversità con grinta. Qualche settimana fa Alex condivise su Instagram un video da brividi. Il filmato potrebbe tranquillamente essere riportato ad oggi.

Il post da brividi di Alex Zanardi

Il giorno 4 maggio Zanardi mise in rete un filmato emozionante. Il campione scrisse una didascalia da brividi per spiegare lo scopo di ‘Obiettivo 3’. “A volte, le difficoltà inaspettate possono farci dimenticare la grandi risorse che esistono dentro ognuno di noi. @obiettivo3 è stato il promemoria di questi ragazzi, il loro esempio, può essere il vostro!”. Il video mette in luce la forza d’animo e la volontà di ragazzi che hanno saputo reagire alle avversità e non hanno abbandonato lo sport dedicandosi all’handbike. Nel filmato c’è una frase commovente. “Siamo rinati nell’attimo in cui abbiamo voluto ridisegnare le nostre cicatrici e sono diventati tatuaggi da guerrieri“. Alex è sempre stato un guerriero formidabile: la speranza di tutti è quella di vedere ancora una volta Zanardi uscire vincitore in una battaglia.

Il contenuto di Zanardi sta ricevendo oggi numerosissimi commenti. “Forza Alex sei un guerriero non mollare”, “Tu sei un guerriero Alex! Sei un esempio”, si legge sotto al post.