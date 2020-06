Amelia Fiore, un post dietro l’altro, un fisico da infarto – Fotogallery

Amelia Fiore da impazzire, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne mette in mostra un fisico statuario: curve da sballo in riva al mare

I telespettatori più attenti di Uomini e Donne la ricorderanno sicuramente. Qui parliamo di Amelia Fiore, una delle ex corteggiatrici del programma Mediaset. Uno dei personaggi che non potevano passare inosservati nel programma di Maria De Filippi. La sua sensualità e la sua fisicità prorompente del resto erano un vero e proprio marchio di fabbrica. Che ritroviamo a distanza di tempo sul suo profilo Instagram. Amelia è diventata una delle influencer di punta della community del web, il suo profilo conta 541mila followers. E i suoi scatti non fanno che attirarne di nuovi. Come quelli che vi proponiamo in questo articolo.

Amelia Fiore, curve pazzesche: abbronzatissima e sexy

Amelia si gode sole e mare e la libertà ritrovata, dopo il lungo lockdown. Scatti nella location eccezionale di Polignano a Mare, una delle località più suggestive di tutta la Puglia. Ma per quanto il panorama sia notevole, fa fatica a tenere il passo con le forme assolutamente da urlo di Amelia. Un bikini sensualissimo che è veramente da infarto.

Le sue pose ammiccanti fanno decisamente il resto. Un mix di fascino e provocazione che non può assolutamente lasciare indifferenti. E che potrebbe essere tra i protagonisti incontrastati di questa estate.

