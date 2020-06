Anna Tatangelo balla e torna a essere una “Muchaca sexy”, boom di like – VIDEO

L’ultimo video del balletto di Anna Tatangelo su Tik Tok ottiene tantissimi like: la cantante sorprende tutti con il suo cambio look

Anna Tatangelo è tornata sui social con un video molto provocante: ha postato infatti un nuovo tik tok in cui è vestita con un top corto e aderente, da cui si vedono le sue prorompenti forme. La cantante ha deliziato i suoi follower e fan con un balletto davvero molto bollente. Dopo la fine della sua storia con Gigi D’Alessio, Anna ha deciso di voltare pagina e cambiare anche completamente il suo look: dal nero corvino dei suoi capelli al biondo platino. L’artista ha deciso anche di cancellare tutti i vecchi post sui social. Nei giorni scorsi, la cantante originaria di Sora (in provincia di Frosinone) ha deciso di dare un taglio con il passato e cancellare quindi tutti i post pubblicati fino a quel momento sul suo account ufficiale di Instagram. Non è ancora chiaro il motivo di questa decisione, ma si pensa possa essere scaturito da qualche nuovo progetto che la Tatangelo ha in cantiere per quanto riguarda la sua carriera da cantante.

Anna Tatangelo rinata e spensierata dopo la fine della storia con Gigi D’Alessio

La Tatangelo sembra rinata all’indomani della fine della sua storia con il collega Gigi D’Alessio: l’artista laziale sembra più spensierata e serena di prima e ne è testimone il nuovo video che ha mandato in visibilio i suoi tantissimi fan.

Il motivo dei vari apprezzamenti e commenti positivi è semplice: Anna si mostra in tutta la sua bellezza e serenità.