Barbara D’Urso, ustione di secondo grado per la conduttrice

Barbara D’Urso ha postato un video su Instagram in cui ha descritto, davanti a un bicchiere di vino, un brutto episodio di cui è stata purtroppo protagonista

Barbara D’Urso ha recentemente postato un video su Instagram in cui racconta dell’ustione di secondo grado che ha avuto a causa di un incidente di cui però non ha rivelato la dinamica. La conduttrice di Canale 5, con un bicchiere di vino in mano, ha spiegato nel video: “Amici, devo condividere una cosa con voi. Voi sapete che io non condivido proprio tutto, le cose private, evito, però io racconto un bel po’ di cose. C’è una cosa però che non vi avrei voluto condividere con voi ma devo farlo perché tra due giorni sarò in diretta e voi avreste capito questa cosa. Mi sono fatta parecchio male. Ho un’ustione di secondo grado alla mano, è stato un momento bello doloroso, sono sotto antidolorifici. Ma le cose brutte sono altre e perciò guarirò. Domenica sera sarò in diretta e andrò così (con la fasciatura alla mano -ndr-). Ciao, vi voglio bene”.

L’incidente con ustione di secondo grado di Barbara D’Urso

Visualizza questo post su Instagram Stasera solo arredamenti sobri 🤣🤣🤣 #ricordi #rideresempre #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 17 Giu 2020 alle ore 12:04 PDT

La D’Urso ha preferito non parlare della dinamica dell’incidente. Subito sono arrivati tanti affettuosi e cari commenti dei fan, come: “Barbara siamo con te”. Ieri ‘Barbarella nazionale’ ha anche postato una foto in cui appare a sinistra da donna e a destra da uomo: anche la conduttrice non ha saputo resistere al fascino dell’applicazione ‘Face App‘, che sta spopolando tra gli utenti del web negli ultimi giorni.

Nonostante i problemi di privacy che riguardano l’app.