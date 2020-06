Increscioso episodio su un regionale: capotreno sconvolta dal gesto di una ragazza

Una ragazza è stata denunciata in Liguria dopo aver insultato e sputato ad una capotreno che l’aveva invitata ad indossare la mascherina.

Un episodio increscioso si è verificato su un treno nella giornata di giovedì. Una capotreno, in servizio sul regionale Genova Brignole-La Spezia, durante il controllo dei biglietti ai passeggeri ha notato una giovane ragazza senza mascherina. Per tale ragione la dipendente di Trenitalia ha invitato la ragazza ad indossare il dispositivo di sicurezza, ma quest’ultima ha risposto insultandola e poi sputandole. Il treno è stato fermato e l’autrice dell’inaccettabile gesto denunciata.

La capotreno la invita a mettere la mascherina, lei reagisce sputandole: denunciata ragazza

In un momento così delicato ciò che si aspetta dai cittadini è il massimo rispetto delle regole. Evitare di abbassare la guardia e soprattutto non lasciarsi andare a comportamenti irresponsabili. Eppure non sempre è così, anzi. C’è chi addirittura non solo contravverrebbe a questi principi di base ma si renderebbe autore di gesti folli ed incresciosi.

Questo è il caso di una ragazza che è stata denunciata in Liguria, dopo essersi resa responsabile di un gesto inaccettabile mentre viaggiava su un treno regionale. La giovane in questione, come riporta la stampa locale e la redazione de La Nazione, avrebbe insultato e poi sputato alla capotreno. Quest’ultima durante un controllo dei biglietti, l’aveva invitata ad indossare la mascherina dopo aver notato che la ragazza era senza. È accaduto nella giornata di giovedì 18 giugno sul treno regionale 11373 Genova Brignole-La Spezia nei pressi della stazione di Santa Margherita.

Sotto choc la dipendente della società di Trenitalia vittima del gesto che si trovava sul convoglio, poi fermato dopo quanto accaduto. Le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl, Ferovieri Fast e Orsa hanno commentato l’episodio con una nota scrivendo: “Da tempo -riporta La Nazione– il sindacato chiede più personale a terra e a bordo per gestire la situazione delicata che si è venuta a creare, per scongiurare appunto questo tipo di avvenimenti“.

I sindacati hanno poi invitato la società Trenitalia ad intervenire aumentando l’offerta commerciale e attivando tutte le risorse in forza, predisponendo anche campagne di assunzioni e riattivando il servizio antievasione regionale.

