Caso Regeni, Conte: “Ho sempre sollecitato la verità all’Egitto”

Ancora nessuna certezza per il caso Regeni. A quattro anni dalla uccisione di Giulio, l’Italia chiede all’Egitto la verità

Ancora nessuna certezza per il caso Regeni. L’Italia lavora da tempo alla uccisione del giovane Giulio, ma il governo egiziano non collabora. “A poco più di 4 anni dalla barbara uccisione di Giulio l’Italia tutta, le sue istituzioni, la pubblica opinione continuano ad attribuire priorità alla ricerca della verità sulla sua morte – afferma il premier Conte alla Commissione parlamentare d’inchiesta – Nessuno deve dubitare, non abbiamo mai smesso di sollecitare all’Egitto progressi nell’identificazione dei responsabili dell’efferato delitto. – continua – Il Governo non ha mai lesinato sforzi ed impegno, è sempre stato in cima nei miei colloqui con il presidente al Sisi”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Motta, lutto per Andrea Bottan. L’uomo non ce l’ha fatta

Caso Regeni, l’Italia non si arrende