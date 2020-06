Caterina Balivo, accappatoio e sexy relax sul letto, la bellezza – foto

Caterina Balivo concede uno scatto su Instagram che fa sognare i fan, sorriso a mille e cosce in bella vista

Sempre bella, sensuale e soprattutto solare. Lei è Caterina Balivo che fa della sua spontaneità e freschezza le carte giuste per continuare ad essere amata e seguita, dal popolo televisivo e dei social. La conduttrice napoletana non sbaglia un colpo, e scatto dopo scatto, tutti molto sensuali e mai volgari, è una continua ovazione social.

Una donna adulta, responsabile, mamma e madre che però a 40anni sa come piacere e farsi amare. Non disdegna di mostrare le sue gambe lunghissime, in bella mostra tra allenamenti e momenti di relax al parco. Ed eccole che spuntano di nuovo, questa volta lasciate scoperta dall’accappatoio. Caterina è sul letto, appena uscita dalla doccia e si concede un super sexy momento di relax.

Capelli legati all’indietro, sorriso a mille e un fascino irresistibile. L’accappatoio copre tutto, un leggero scollo tra petto e spalle e gambe lasciate libere che sul letto si incrociano e stuzzicano la vista e il pensiero di chi Caterina la ama così com’è.

Lei scrive: “Questo pomeriggio ho deciso di prendermi un momento di relax tutto per me! E allora: super bagno caldo rilassante e adesso si prosegue con la maschera per il viso ad idratazione intensiva di @promedialita. In soli 3 minuti riduce i segni di stanchezza sul volto grazie all’elevato contenuto di acido ialuronico! Meravigliosa! Non vedo l’ora di provarla. #promedial #skincare #giappone #adv”.

Uno scatto promozionale per la moglie di Guido Maria Brera ma fatto con genuinità e schiettezza.