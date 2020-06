Chiara Francini: seno in primo piano, bellezza toscana – FOTO

Chiara Francini ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui è vestita con un bellissimo ed elegante abito nero e il seno appare in primo piano

Visualizza questo post su Instagram Once Were Warriors. Photo: @talosbuccellati Un post condiviso da Chiara Francini (@chiarafrancini) in data: 18 Giu 2020 alle ore 12:52 PDT

Chiara Francini ha condiviso una foto su Instagram in cui è distesa con indosso un vestitino nero molto attillato, da cui si intravede perfettamente che non porta il reggiseno. Un’esplosione di sensualità per la bellissima attrice, conduttrice e scrittrice di 40 anni. L’attrice di ‘Maschi contro Femmine’, ‘Femmine contro Maschi’, per citare due film famosi che l’hanno vista protagonista, oltre a tante fiction e serie televisive, è molto attiva sui social con 568 mila follower. La foto pubblicata ieri sera dalla Francini ha ricevuto ben oltre i 13 mila e 500 cuoricini di gradimento e quasi 200 commenti. La didascalia allo scatto condiviso da Chiara è stata la seguente: “Once Were Warriors”, “Una volta erano guerrieri”.

Il simpatico post di Chiara Francini

La Francini ha pubblicato su Instagram anche un post con una foto di una scena della fiction di Rai Uno, ‘Non dirlo al mio capo‘ e con una frase che richiama il suo personaggio nella serie, la divertentissima Perla: La domenica ore 21,25 RaiUno. “Non dirlo al mio capo. Non ho voglia di aggiungere altro. Mi avete già stancata. Vi vedo. Con quei pigiami. Quelle tutone slabbrate. Come la vostra dignità. Vergognatevi. O almeno mentitemi. La menzogna, a volte, è come il colore che copre la vostra ricrescita. Salvifico”.

“Vi aspettano tutti. Purtroppo anche io” – conclude Chiara Francini su Instagram -.