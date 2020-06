Coppa Italia, de Magistris: “Non si voleva la festa? Non si doveva permettere ripresa. Solo chi non conosce il calcio poteva pensare al contrario”

Il sindaco di Napoli torna a parlare della festa dei tifosi del Napoli per la conquista della coppa Italia. Lo fa discolpando i suoi concittadini e puntando il dito sulle istituzioni. Secondo il sindaco è ragionevole pensare che se si concede la ripresa del calcio, di conseguenza arrivano anche i festeggiamenti per i trofei che si vincono. “Non voglio partecipare alla sagra dell’ipocrisia”, afferma de Magistris. “Solo chi non conosce il calcio poteva pensare che, dopo una vittoria del Napoli contro la Juventus, i tifosi non festeggiassero. Le immagini che abbiamo visto erano prevedibili e scontate: se il governo non voleva vederle, non doveva permettere la ripresa del campionato e della Coppa Italia”.

Coppa Italia, de Magistris polemico

La polemica è stata scatenata all’indomani della vittoria degli azzurri in coppa e dei festeggiamenti nel capoluogo campano, dall’Oms. In particolare, è intervenuto in merito Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Le sue parole furono molto dure durante la trasmissione Agorà su Rai 3: «Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere. Per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l’incidenza del virus è più bassa che altrove”. Parole forti che hanno scatenato reazioni su vari fronti, principalmente politico.

In effetti le istituzioni non possono immaginare di riprendere le competizioni evitando eventuali festeggiamenti. La stessa cosa accadrà quando si riapriranno gli spalti. Difficile pensare che i tifosi non si lascino andare ad abbracci dopo il gol della propria squadra del cuore o dopo una vittoria.