Coronavirus, come cambia l’indice Rt. Il caso di Lazio e Lombardia

Nuovo report settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità sulla situazione Coronavirus. Varia l’indice Rt di Lazio e Lombardia.

Il report realizzato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità comunica settimanalmente i valori dell’indice Rt, regione per regione. Tale valore aiuta a monitorare la pervasività del Coronavirus nelle varie zone di riferimento. L’ultimo report, aggiornato al 19 giugno 2020, può dirsi per certi versi consolante. La Lombardia ottiene uno 0,82, in ribasso rispetto allo 0,90 della settimana scorsa. Stabili e sotto l’1 tutte le altre Regioni italiane, ad eccezione del Lazio, che segna un 1,12. Gli alti tassi della regione sono molto probabilmente dovuti allo scoppio di due nuovi focolai, uno al San Raffaele Pisana di Roma e l’altro in un edificio di Garbatella. Se l’epidemia nella capitale sia stata contenuta, è cosa ancora da accertare.

Coronavirus, Zingaretti: “Teniamo alto il livello di sicurezza”

Sale a 114 il numero di casi positivi nel Lazio, 9 in più rispetto a ieri. Tra questi c’è anche un’infermiera del San Raffaele. Nonostante questo, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti si dice soddisfatto di come il personale sanitario sta riuscendo a gestire l’emergenza. L’indice Rt è attualmente il più alto di tutta Italia, ma “sono i numeri di una regione di 6 milioni di abitanti […], una regione aperta”. Zingaretti sostiene che, al netto dei due focolai che sono stati accuratamente isolati, la situazione sia nella norma. Egli dichiara inoltre di avere piena fiducia nell’eccellente sistema di tracciamento dei contagi e di dover fare i complimenti alla sanità regionale per questo. Tutti -sostiene- stanno facendo del proprio meglio per contenere il contagio.

