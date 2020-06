Covid, è una strage di medici

Il Covid continua a mietere vittime in tutto il mondo, anche nel settore sanitario. Il dato viene dalla Russia che ammette che sono stati quasi 500 i sanitari che non ce l’hanno fatta

È strage di medici in Russia a causa del coronavirus. Sono quasi 500 i medici che sono morti dopo aver contratto la Covid-19 sul posto di lavoro, impegnati a salvare altre vite.

Una notizia che fa paura e che scuote ancora il mondo, che in parte sta ancora affrontanto l’ondata piena di emergenza sanitaria. È la stessa autorità che sovrintende i servizi sanitari del Paese, la Roszdravnadzor, che lo ammette e pubblica le stime dei medici che non ce l’hanno fatta.

Una realtà amara e cruda come non mai, ma soprattutto molto importante per un Paese come la Russia che diverse volte in queste settimane di emergenza è stato accusato di nascondere i dati reali sulla pandemia. Erano stati gli stessi osservatori internazionali a dirlo con continue smentite da parte delle autorità locali.

Un dato che mette nero su bianco come la strategia adottata da Vladimir Putin tanto decantata all’inizio si sia rivelata un vero fallimento.

I medici però non erano rimasti in silenzio. Erano stati tre professionisti che avevano denunciato le carenze del sistema ospedaliero nella lotta al virus. Scarse attrezzature e un apparato burocratico farraginoso.

Covid, le ammissioni dell’Autorità sanitaria russa

L’Autorità sanitaria russa in queste ora ha ammesso le falle del sistema. Ha parlato della poca e scarsa preparazione del sistema sanitario contro il coronavirus. Un apparato che fa acqua da tutte le parti e di cui si parla in un report diffuso ieri.

A prendere parola è la direttrice dell’agenzia Alla Samoylova che in una videoconferenza stampa da Mosca ha ammesso che “la Russia non era totalmente preparata all’epidemia di Covid-19”. Gli evidenti problemi di gestione si sono resi chiari sin dall’inizio, “inclusa la carenza di mezzi di protezione”.

Secondo la direttrice molti dei problemi e delle criticità sono stati risolti ma ha puntualizzato però che “la diffusione del virus non è ancora superata”. I numeri in Russia del resto parlano chiaro.

I malati sono ancora tantissimi, più di mezzo milione, come ha confermato Alla Samoylova. I morti hanno superato le 7.500 unità “di cui 489 sono stati degli operatori sanitari” ha ammesso.

