Covid ed estrogeni: per questo le donne si ammalano di meno?

É stato scoperto un farmaco utile per curare i casi più lievi di Covid. Lo stretto legame tra il medicinale e gli estrogeni, tipici ormoni femminili, spiegherebbe molte cose.

In un articolo precedente abbiamo parlato del desametasone, un farmaco che secondo un recente studio di Oxford, aiuterebbe a curare i casi più gravi di Coronavirus. Oggi la nostra attenzione si sposta su un altro farmaco, che è gli scienziati indicano come cura per i sintomi lievi. É il raloxifene, già utile per curare osteoporosi e tumore al seno. Oggetto di studio del programma Horizon 2020 dell’Unione Europea, il farmaco è stato sperimentato solo in vitro, ma i test sull’uomo potrebbero partire da metà agosto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Seconda ondata Coronavirus, Galli: Contemplati due scenari

Covid ed estrogeni: quando si dice che le donne hanno “qualcosa in più”

Il raloxifene è un farmaco che modula il livello degli estrogeni e viene utilizzato in basso dosaggio per l’osteoporosi e con un dosaggio decisamente maggiore per la cura del tumore al seno. Proprio questo stretto legame con gli estrogeni -e con il corpo femminile in generale- spinge a pensare che le donne abbiano una predisposizione naturale alla lotta contro il Covid. Ed effettivamente i dati non mentono: la quantità di donne affette da Coronavirus dall’inizio della pandemia è notevolmente più bassa di quella degli uomini. La somministrazione di raloxifene, dunque, innescherebbe quegli stessi meccanismi che il corpo femminile già mette parzialmente in atto per proteggersi dal virus. Sarà il Comitato etico dell’ospedale Spallanzani, che aderisce al progetto Horizon 2020, a decidere se il medicinale circolerà a breve anche in Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Italia a rischio: cos’è l’Effetto-Pechino?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter