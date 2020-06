La modella Elisa D’Ospina compie gli anni ma è lei a fare un bellissimo regalo ai suoi ammiratori. Gli scatti social sono da togliere il respiro.

Sensualissima e bellissima, Elisa D’Ospina festeggia il suo compleanno con uno scatto da applausi. La modella curvy, famosa per le sue lotte contro l’anoressia, compie 37 anni. E si mostra in tutto il suo splendore.

LEGGI ANCHE –> Belen De Martino | “Una vip alla base della loro rottura”

Lei scrive il seguente messaggio sul suo seguitissimo profilo Instagram. “Il numero 37 simboleggia l’esplorazione, l’introspezione, la creatività, l’indipendenza, l’autodeterminazione e l’espressione personale. Oggi si diventa un po’ più grandi, oggi si è un po’ più saggi (speriamo). Per me è semplicemente il giorno del mio compleanno e per 24 h penso finalmente solo a me. Grazie a @torrisilaura per la splendida torta fatta con le sue manine”.

LEGGI ANCHE –> Cecilia Rodriguez | crema spalmata sulla schiena | “Erotismo” FOTO

Elisa D’Ospina, sensualità e bellezza come nessuna

Gli scatti presentati dalla modella sul suo spazio social devono fare anche da monito per tante ragazze. Gli uomini preferiscono le donne procaci come lei. E non a caso quella della lotta alle taglie 38 o peggio in passerella è diventata una vera missione per la D’Ospina. Che si fa fautrice di un modello di bellezza decisamente più salutare, genuino e bello da vedere. Lei è davvero splendida.

LEGGI ANCHE –> Silvia Provvedi | il lieto evento | la FOTO della nascita | VIDEO