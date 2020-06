Laura Pausini e una mascherina Top, sempre bellissima – FOTO

Laura Pausini ha postato una foto su Instagram in cui indossa una mascherina molto fashion: la cantante italiana molto amata all’estero è sempre bellissima

Laura Pausini ha postato una foto su Instagram in cui indossa una bellissima mascherina molto fashion e alla moda. È vestita con una camicia azzurra a righini bianchi molto elegante ma al tempo stesso svelta e la mascherina mette in evidenza i suoi occhioni castani truccati leggermente per uno sguardo super intenso e sexy. La didascalia alla sua foto con la mascherina alla moda è dedicata ai suoi follower e fan sparsi per tutto il pianeta che sono iscritti al suo fan club: “Solo per gli iscritti al mio fan club @laura4u_official, oggi news in arrivo per voi… Controllate le vostre mail 📩 ! Iscrivetevi qui ➡️ laura4u.com”, scritto anche in inglese, spagnolo, portoghese e francese, data la popolarità di Laura nel mondo intero.

L’appoggio di Laura Pausini all’amico cantante spagnolo Pablo Alborán

Giorni fa, il noto cantante di musica pop spagnola Pablo Alborán ha fatto coming out comunicando ai suoi fan sui social attraverso un video la sua omosessualità. La cantante de ‘La solitudine’ ha scritto un messaggio per lui, i due sono molto amici. Il messaggio della Pausini è stato: “Ieri, oggi, sempre: solo Pablo. Si tratta solo di questo. Tanto amore per te, amico mio”.

Insomma proprio un bel messaggio di estrema semplicità quello di Laura Pausini. Si spera che le belle parole della cantante possano essere di aiuto per tutti coloro che faticano a dichiarare il proprio orientamento sessuale.