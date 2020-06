È morto all’età di 55 anni il noto scrittore spagnolo Carlos Ruiz Zafón, che da tempo combatteva contro un cancro che lo aveva colpito alcuni anni fa.

Lutto nel mondo della letteratura che piange la scomparsa del noto scrittore Carlos Ruiz Zafon. L’autore spagnolo, che da tempo combatteva contro un cancro, si è spento nella sua residenza a Los Angeles negli Usa, dove lavorava come sceneggiatore per Hollywood. A dare la notizia il suo editore Planeta che in questi anni ha pubblicato i suoi romanzi a partire da quello d’esordio L’ombra del vento, uscito nel 2002.

È morto nelle scorse ore il noto scrittore spagnolo Carlos Ruiz Zafon. L’autore si è spento all’età di 55 anni nella sua residenza di Los Angeles, dove si era trasferito da tempo, dopo una lunga battaglia contro un cancro che lo aveva colpito. Negli Stati Uniti, Zafon era impegnato nell’attività di sceneggiatore per Hollywood. A dare la notizia, come riferisce Il Corriere della Sera, il suo editore Planeta: “Oggi è una giornata molto triste per il nostro team e per chi conosceva e ha lavorato con Zafon per vent’anni, in cui è stata forgiata un’amicizia che trascende la professionalità“.

La carriera dello scrittore nato a Barcellona il 25 settembre 1964 è iniziata nel 1993 con una serie di libri per ragazzi e bambini. Nel 2002 pubblicò il suo primo romanzo, L’ombra del vento, edito da Planeta e tradotto in oltre 30 lingue, compreso l’italiano. L’opera, insignita con diversi riconoscimenti, è divenuta un cult della letteratura con più di 8 milioni di copie vendute a livello globale. L’ombra del vento, inserito nella lista dei 100 libri in lingua spagnola degli ultimi 25 anni, divenne il primo della tetralogia Il Cimitero dei Libri Dimenticati di cui fanno parte anche Il gioco dell’angelo (2008), Il prigioniero del cielo (2012) e Il labirinto degli spiriti (2016). Nel maggio del 2009 in Italia uscì Marina, romanzo edito da Arnoldo Mondadori.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social network dei lettori: “Riposa in pace maestro -ha scritto un utente su Twitter– il tuo L’Ombra del Vento sarà il libro della mia vita, per sempre“