Punta da un insetto muore a 45 anni, i parenti: “Perché farle 4 tamponi per il Covid”?

Elisabetta Semprecondio è morta a 45 anni, lo scorso 12 giugno all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stata portata per una puntura di insetto

Elisabetta Semprecondio è deceduta a 45 anni, otto giorni dopo essere stata ricoverata a Palermo all’ospedale Villa Sofia. È un giallo la sua morte avvenuta lo scorso 12 giugno all’ospedale del capoluogo siciliano, dove era stata portata otto giorni prima, come già detto: i familiari che sono assistiti dall’avvocato Giulio Bonanno, hanno sporto denuncia ai carabinieri, che hanno sequestrato la cartella clinica di Elisabetta Semprecondio. Oggi pomeriggio, 19 giugno, sarà eseguita l’autopsia sul corpo della donna. Il 28 maggio scorso, Elisabetta era stata punta da un insetto e cominciò ad avere dei gonfiori, vomito, diarrea ed ecchimosi diffuse su tutto il corpo. Secondo quanto riferito dai suoi familiari, il 4 giugno è andata all’ospedale Villa Sofia e lì le hanno assegnato un codice bianco, diventato poi giallo dopo molte ore d’attesa al pronto soccorso. Una volta che è stata ricoverata, la donna è stato messa in isolamento. Il 10 giugno scorso i suoi figli hanno denunciato delle presunte lesioni colpose subite dalla loro madre, con la quale hanno comunicato, nei giorni della permanenza in ospedale della donna, tramite cellulare, con messaggi di testo e audio.

L’avvocato della famiglia di Elisabetta Semprecondio: “Cosa c’entra la puntura d’insetto con quattro tamponi per il Covid”?

Al telefono, Elisabetta dice ai propri figli che le hanno hanno fatto quattro tamponi per il Covid-19, il cui risultato è stato negativo, e una visita ginecologica. Il 12 giugno la paziente è morta. L’avvocato della famiglia della donna ha dichiarato: “Mi devono spiegare cosa c’entra la puntura d’insetto con quattro tamponi Covid negativi e una visita ginecologica”.

“La donna è stata monitorata per quattro giorni e sarebbe morta per un’embolia al cervello, quindi ci sono diverse cose che dovranno essere chiarite perché non quadrano affatto”.