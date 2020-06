Alex Zanardi, il bollettino di sabato mattina: la situazione

Alex Zanardi, l’ex pilota di Formula 1 e campione di paraciclismo, è stato coinvolto sabato pomeriggio in un gravissimo incidente stradale sulla strada provinciale 146 nel Senese. L’ex pilota era a bordo della sua handbike

È stato da poco diramato il bollettino medico dall’ospedale senese ‘Le Scotte’, dove Alex Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso: “In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte a seguito di incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. E’ intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico”.

Zanardi è stato sottoposto a un delicatissimo intervento neurochirurgico e maxilo-facciale durato tre ore circa, e finito alle 22. L’incidente che sarebbe avvenuto a una velocità molto sostenuta anche se Zanardi viaggiava intorno ai 50 chilometri orari. Le cause dello scontro sono ancora da accertare: secondo le prime ricostruzioni, alla fine di una discesa la handbike del campione di Bologna avrebbe cambiato traiettoria, scivolando nella corsia opposta e finendo contro un camion.

Sull’incidente stradale di Alex Zanardi la procura di Siena ha aperto un fascicolo d’inchiesta

La procura di Siena ha aperto un fascicolo d’inchiesta e ha acquisito un filmato amatoriale che potrebbe essere molto importante per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.

Ieri le condizioni di Zanardi erano molto gravi, come si legge nel comunicato stampa dell’ospedale ‘Le Scotte‘ di Siena: “l’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l’atleta, a causa del grave trauma cranico riportato, è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22. Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva”.