Alex Zanardi, i medici si esprimono sulle sue condizioni

Le condizioni di salute di Alex Zanardi, dopo l’incidente che ha coinvolto il campione con la sua handbike, continuano a tenere con il fiato sospeso

Dopo l’incidente il campione paraolimpico Alex Zanardi in questo momento si trova in coma farmacologico presso il Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. I medici hanno fatto sapere che le sue condizione attualmente sono stabili ma il quadro clinico generale si presenta instabile. “Il trauma cranico subito da Zanardi – ha spiegato il dottor Scolletta – è apparso immediatamente molto grave. Per fortuna non ci sono lesioni al torace e all’addome“. Il quadro neurologico dell’ex campione di Formula 1 è effettivamente gravissimo, è sedato in coma farmacologico. I medici ritengono che per ottenere una valutazione a livello neurologico bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Le indagini sull’incidente di Alex Zanardi

Subito dopo l’incidente che ha coinvolto Alex Zanardi, la Procura ha avviato delle indagini che hanno come scopo principale quello di verificare innanzitutto se la corsa con l’handbike su cui viaggiava il campione si sia svolta seguendo le giuste condizioni di sicurezza. La dinamica dell’incidente ormai appare chiara: una decina di atleti paraplegici si trovava sulla Strada provinciale 146 in Val d’Orcia, mentre una macchina della polizia municipale di Pienza (Si) li scortava. I carabinieri vogliono ora accertarsi se nella città senese, dove Zanardi avrebbe dovuto incontrare il sindaco, fosse stata predisposta un’ordinanza per limitare il traffico al fine di garantire la sicurezza degli atleti. La procura ha aperto per ora un fascicolo in cui l’autista del camion contro cui si è scontrato Zanardi è stato iscritto. Per lui l’ipotesi di reato è quella di lesioni gravissime da incidente stradale.

Un atto dovuto per il procuratore Salvatore Vitiello in quanto, dalle prime indagini sulla dinamica dell’incidente, sembrerebbe che la responsabilità del conducente, risultato negativo al test per droga e alcol, possa essere esclusa.