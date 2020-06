Alex Zanardi, nuovissimi aggiornamenti: “Gravi problemi in futuro”

Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dell’Aou senese, ha parlato delle possibili conseguenze per Alex Zanardi dopo l’incidente

Secondo Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dell’Aou di Siena, “per Alex Zanardi ci potrebbero essere conseguenze sulla vista ci possono essere senz’altro“, anche se si dovrà attendere per affermarlo. “Abbiamo chiesto una consulenza con gli oculisti – ha osservato il dottore.

Stando a quest’ultimo, “c’è qualche lesione oculare. Il trauma è anche facciale, quindi è probabile che ci possano essere lesioni alla vista. Però – ha proseguito – sarà possibile valutare e avere delle stime anche a livello oculare solo tra qualche giorno, è difficile poterlo dire adesso“. Il medico ha aggiunto. “Valutazioni sulle possibili conseguenze neurologiche, come pure su un’eventuale compromissione della vista, potranno essere fatte la prossima settimana“. Come riportato da ‘Fanpage.it‘, preoccupano appunto i possibili danni a vista e al setto nasale. “Alcuni dettagli, come il fisico allenato, ci regalano fiducia ma rischia di avere conseguenze alla vista e alla respirazione“, è scritto sul portale.

