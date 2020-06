Anguria, tutti i benefici del frutto dell’estate. Ma fate attenzione

Anguria. E’ il fruttu simbolo dell’estate, ricco di proprietà nutritive importanti per il nostro benessere. Potrebbe però nascondere delle insidie

La scena tipica dell’estate, da Nord a Sud, è sempre la stessa. Spiaggia, mare, bambini sgambettanti, ombrelloni e tintarella. E dopo che si finisce di fare il bagno che si fa? Si trova refrigerio nel più dolce e saporito dei modi, gustando una fetta del cibo più fresco che ci sia: l’anguria.

E’ il frutto simbolo della stagione estiva: il verde intenso e striato della buccia, il rosso fragola della polpa e tutti i semini scuri all’interno. E’ rinfrescante, nutriente, idratante. Composta al 90% da acqua, rinforza le ossa, protegge il cuore e previene il cancro, è uno snack salutare per eccellenza. Quali sono tutti i suoi benefici?

Azione antiossidante

Ricca di Vitamina C, l’anguria aiuta a mantenere alte le difese immunitarie. Inoltre costituisce una difesa dai radicali liberi.

Rinforzo per le ossa e protegge il cuore

Questo frutto contiene licopene, efficace sia per il trattamento di ipertensione lieve e dell’ipercolesterolemia, sia per la riduzione dell’attività di osteoblasti e osteoclasti.

Riduzione dei grassi

L’anguria possiede citrullina, un aminoacido che si trasforma in arginina portando le cellule a produrre meno tessuto, mantiene elastiche le pareti arteriose .

Azione diuretica

Aumenta il flusso di urina e protegge i reni, intervenendo nell’attività di eliminazione dell’ammoniaca dal fegato.

Azione di bellezza

Ricca di carotenoidi che combattono l’azione dei radicali liberi e quindi l’invecchiamento delle cellule.

Anguria: attenzione

Esiste però un’insidia che si nasconde dietro tante proprietà sbalorditive: contiene anche molto fruttosio. Non tutti digeriscono questo zucchero facilmente che, finendo nell’intestino crasso, fermenta. Provoca quindi il rilascio di gas, causando gonfiore. L’anguria fa parte dei cosiddetti Fodmap, alimenti che non hanno nessuna caratteristica negativa ma possono non essere completamente digeriti e assorbiti nell’intestino. Fodmap è un acronimo che sta per Fermentabili, Oligosaccaridi, Disaccaridi, Monosaccaridi e (And) Polioli.

Gustatevi quindi una buona fetta d’anguria ma, come per ogni cosa, con moderazione e cautela.

