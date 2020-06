Barbara D’Urso, sembra barbie, con il suo Ken – FOTO

La conduttrice televisiva Barbara D’Urso ha scelto un primo piano spogliato e condiviso col suo Ken sullo sfondo

“Barbara D’Urso ha l’amante” – aveva dichiarato Nike Rivelli qualche tempo fa. Recentemente un sorprendente gossip è volato sulle riviste più sfogliate del web e della carta stampata.

Evidentemente Barbara avvertiva il desiderio di avere qualcuno accanto dopo la botta alla mano sinistra, ora fasciata. La 63enne napoletana che ha rivelato un’ustione di secondo grado ha bisogno di immergere quella parte del corpo nel calderone dell’amore.

Un recipiente scarno in questo momento per l’ex conduttrice del Grande Fratello, inondata di critiche dagli haters, detrattori delle sue sciagurate gesta.

Nell’ultimo scatto, la presenza di Ken, il personaggio più amato dalle femminucce è l’espressione di un periodo di magra per l’attrice. L’amante “giocattolo” appare dietro al primo piano lanciato dalla D’Urso, mentre quest’ultima è nelle vesti dell’amata Barbie, pronta a ricongiungersi al suo principe.

Una scelta che ha generato chiacchiericci sul conto di Barbara, ma anche qualche apprezzamento per il dècollète sfilato e condito da grazie ancora invidiabili per i fan della protagonista della Mediaset.

Incidente per la D’Urso: ustioni di secondo grado alla mano sinistra

Barbara D’Urso ha recentemente postato un video su Instagram in cui racconta dell’ustione di secondo grado che ha avuto a causa di un incidente di cui però non ha rivelato la dinamica. La conduttrice di Canale 5, con un bicchiere di vino in mano, ha spiegato nel video:

“Amici, devo condividere una cosa con voi. Voi sapete che io non condivido proprio tutto, le cose private, evito, però io racconto un bel po’ di cose. C’è una cosa però che non vi avrei voluto condividere con voi ma devo farlo perché tra due giorni sarò in diretta e voi avreste capito questa cosa. Mi sono fatta parecchio male. Ho un’ustione di secondo grado alla mano, è stato un momento bello doloroso, sono sotto antidolorifici.

Ma le cose brutte sono altre e perciò guarirò. Domenica sera sarò in diretta e andrò così (con la fasciatura alla mano -ndr-). Ciao, vi voglio bene”.

